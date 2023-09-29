Президент Украины Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

12:55 29 сентября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к церемонии почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, месте, где в период с 1941 по 1943 годы нацисты совершили массовые расстрелы тысяч евреев.



Об этом сообщила Федерация еврейских общин Украины.

Бабий Яр , ставший символом Холокоста, напоминает всему миру о страшных событиях периода Второй Мировой войны. 29 сентября 1941 года нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева в этом месте, и в этот день погибли более 22 тысяч человек. Этот ужас не остановился, и к середине октября жертв стало более 50 тысяч. На этот раз церемония, с уважением к памяти жертв, была ограничена по количеству участников и собрала раввинов из разных городов Украины, включая Киев, Бердичев, Житомир, Белую Церковь и Черкассы, а также заместителя председателя совета Федерации еврейских общин Украины - раввина Рафаэля Рутмана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем выступлении президент Зеленский подчеркнул, что иудаизм в Украине сегодня процветает и развивается без какой-либо дискриминации. Он также передал приветствия еврейской общине, которая собирается отмечать праздник Суккот в этот вечер.