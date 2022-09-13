Президент Украины сообщил о запуске официального украинского маркетплейса

Владимир Зеленский сообщил о запуске официального украинского маркетплейса Made With Bravery (Сделано с храбростью), который предназначен для презентации отечественных производителей в мире.
Об этом Зеленский сообщил во вторник, 13 сентября, в Twitter.
Он отметил, что при совершении покупок на указанном маркетплейсе 5% от стоимости товара направляется платформе United24.
Зеленский добавил, что каждая покупка – это "кирпич, который поможет отстроить Украину".
Зеленский добавил, что каждая покупка – это "кирпич, который поможет отстроить Украину".
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