Президент Украины сообщил о запуске официального украинского маркетплейса

15:08 13 сентября Киев, Украина

Владимир Зеленский сообщил о запуске официального украинского маркетплейса Made With Bravery (Сделано с храбростью), который предназначен для презентации отечественных производителей в мире.

 
Об этом Зеленский сообщил во вторник, 13 сентября, в Twitter.
 
"Мы запускаем официальный маркетплейс Украины Made With Bravery, чтобы презентовать наших производителей в мире. Сильных и креативных", - написал Зеленский.
 
Он отметил, что при совершении покупок на указанном маркетплейсе 5% от стоимости товара направляется платформе United24.

Зеленский добавил, что каждая покупка – это "кирпич, который поможет отстроить Украину".