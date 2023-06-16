Президент Украины поздравил работников Госспецсвязи с праздником

Президент Владимир Зеленский поздравил работников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины с профессиональным праздником.
Этот профессиональный праздник отмечается в Украине впервые, так как в апреле текущего года Владимир Зеленский подписал указ, которым установил 25 мая Днем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Президент приехал к спецсвязистам. Выступил перед ними с речью и вручил им награды.
Он отметил, что их труд буквально соединяет украинцев, дает украинским воинам, Украине "быть эффективными в обороне, а нашим людям - просто понимать, что происходит, и слышать, видеть своих родных и близких".
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