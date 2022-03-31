Президент Украины поздравил американцев и поблагодарил за стратегическое партнерство

Глава украинского государства поздравил через Твиттер американский народ. Сегодня, 4 июля, Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости. Владимир Зеленский поздравил через социальные сети Президента США Джо Байдена с этим важным в жизни каждой страны праздником.
День независимости в США отмечают 4 июля, в день принятия исторического документа - Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов.
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