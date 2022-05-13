Президент Украины получил почетный титул

09:50 13 мая Киев, Украина

Владимиру Зеленскому присвоили звание почетного доктора наук в 27 высших учебных заведениях США.

 
В конце мая президент Зеленский готовится выступить в Стэнфорде – одном из ведущих университетов мира.
 
"Сегодня 12 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоили звание почётного доктора гуманитарных наук от Манор-колледжа в городе Дженкинтаун, Пенсильвания.

Для меня было огромной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины.

Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую теперь поддерживают еще 26 учебных заведений США".-глава почетного консульства Украины в Филадельфии Ирина Мазур