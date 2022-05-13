Президент Украины получил почетный титул
09:50 13 мая Киев, Украина
Владимиру Зеленскому присвоили звание почетного доктора наук в 27 высших учебных заведениях США.
В конце мая президент Зеленский
готовится выступить в Стэнфорде – одном из ведущих университетов мира.
"Сегодня 12 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоили звание почётного доктора гуманитарных наук от Манор-колледжа в городе Дженкинтаун, Пенсильвания.
Для меня было огромной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины.
Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую теперь поддерживают еще 26 учебных заведений США".-глава почетного консульства Украины в Филадельфии Ирина Мазур
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