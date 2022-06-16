Президент Украины наградил 7 воинских частей воздушных сил "за мужество и отвагу"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 7 воинских частей воздушных сил Вооруженных сил Украины почетной наградой "За мужество и отвагу".
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
15 июня Зеленский подписал указ №408/2022, которым отметил 7 воинских частей почетным знаком "За мужество и отвагу".
Это следующие воинские части воздушных сил ВСУ:
40 бригада тактической авиации;
831 бригада тактической авиации;
96 зенитная ракетная Киевская бригада;
160 зенитная ракетная Одесская бригада;
11 зенитный ракетный полк;
223 зенитный ракетный полк имени Украинских Сечевых Стрельцов;
14 радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.
Почетное отличие вручают подразделениям ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, СБУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы спецтранспорта за боевые победы обнаружены при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, ведении боевых действий и выполнении боевых задач.
Когда подразделение получает отличие "За мужество и отвагу" к трубке верхушки боевого флага соответствующей воинской части прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом.
На одном конце ленты с обеих сторон золотистыми буквами вышита надпись "за мужество и отвагу" и изображение знака княжеского государства Владимира Великого.
Другой конец ленты с обеих сторон украшен растительным орнаментом и изображением медальона-подвески знака президента Украины. Концы ленты украшены золотой бахромой. Размер ленты: 250х12 см.
Лента завязывается бантом размером 30 см с двумя горизонтальными лучами и скрепляется сине-желтой розеткой диаметром 10 см.
Лента является неотъемлемой частью боевого флага.
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
15 июня Зеленский подписал указ №408/2022, которым отметил 7 воинских частей почетным знаком "За мужество и отвагу".
Это следующие воинские части воздушных сил ВСУ:
40 бригада тактической авиации;
831 бригада тактической авиации;
96 зенитная ракетная Киевская бригада;
160 зенитная ракетная Одесская бригада;
11 зенитный ракетный полк;
223 зенитный ракетный полк имени Украинских Сечевых Стрельцов;
14 радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.
Почетное отличие вручают подразделениям ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, СБУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы спецтранспорта за боевые победы обнаружены при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, ведении боевых действий и выполнении боевых задач.
Когда подразделение получает отличие "За мужество и отвагу" к трубке верхушки боевого флага соответствующей воинской части прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом.
На одном конце ленты с обеих сторон золотистыми буквами вышита надпись "за мужество и отвагу" и изображение знака княжеского государства Владимира Великого.
Другой конец ленты с обеих сторон украшен растительным орнаментом и изображением медальона-подвески знака президента Украины. Концы ленты украшены золотой бахромой. Размер ленты: 250х12 см.
Лента завязывается бантом размером 30 см с двумя горизонтальными лучами и скрепляется сине-желтой розеткой диаметром 10 см.
Лента является неотъемлемой частью боевого флага.
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