Президент УАКК Александр Афонин: Украине не избежать бумажного кризиса

Сейчас в мире наблюдается большой кризис с производством бумаги, вследствие чего это может повлечь за собой подорожание книг, об этом в одном из своих интервью рассказал президент Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Александр Афонин.

По его словам, такая сложная ситуация возникла по нескольким причинам.

Во-первых, это явное отсутствие сырья. Сейчас многие европейские производители бумаги закрыли свое производство, а часть просто перенаправили свою деятельность в другую сферу — изготовление брендированных упаковок.