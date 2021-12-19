Президент УАКК Александр Афонин: Украине не избежать бумажного кризиса

Сейчас в мире наблюдается большой кризис с производством бумаги, вследствие чего это может повлечь за собой подорожание книг, об этом в одном из своих интервью рассказал президент Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Александр Афонин.
По его словам, такая сложная ситуация возникла по нескольким причинам.
Во-первых, это явное отсутствие сырья. Сейчас многие европейские производители бумаги закрыли свое производство, а часть просто перенаправили свою деятельность в другую сферу — изготовление брендированных упаковок.
Во-вторых, - дорогая логистика. Европа в основном производила закупки на индонезийском или китайском континенте. Сегодня перевозки возросли в цене. А учитывая нарастающий бумажный кризис, Китай, как производитель, ощутил нехватку сырья, соответственно появился дефицит на свой продукт. На сегодняшний день известно, что Китай закупает бумагу в России.
Если сравнивать стоимость бумаги сегодня с началом 2021 года, то цена европейской и российской бумаги выросла на 30%.
Сейчас Украина находится в очень трудном положении, поскольку есть большая вероятность в дальнейшем не получить бумагу вообще.
Президент УАВК не исключает того, что книг станет меньше в доступе и их стоимость резко возрастет. Он добавил, что в проекте государственного бюджета-2022 не предусмотрены средства на закупку книг для библиотек, что повлияет на доход издательств.
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