Президент разрешил вакцинировать людей из листа ожидания по выходным

15:10 11 Май Киев, Украина

Вакцинация населения не из группы риска будет проходить по выходным. Для регистрации на нее нужно обязательно записаться на прививку через приложение "Дія".



Об этом сообщается на официальном сайте президента по итогам селекторного совещания по ситуации с заболеваемостью COVID-19.