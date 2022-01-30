Президент разрешил вакцинировать людей из листа ожидания по выходным
15:10 11 Май Киев, Украина
Вакцинация населения не из группы риска будет проходить по выходным. Для регистрации на нее нужно обязательно записаться на прививку через приложение "Дія".
Об этом сообщается на официальном сайте президента по итогам селекторного совещания по ситуации с заболеваемостью COVID-19.
"На совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". Президент поддержал предложение министра здравоохранения по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Их на сегодняшний день 532 тысячи", - сказано в сообщении.
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