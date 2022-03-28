Президент поздравил с профессиональным праздником артиллеристов и воинов инженерных войск

10:46 03 ноября Киев, Украина

Сразу два рода войск Вооруженных сил Украины отмечают профессиональный праздник – ракетные войска и артиллеристы, а также инженерные войска, Владимир Зеленский поздравил военных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Уважаемые воины-артиллеристы, Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ракетных войск и артиллерии. Старейший род войск с многовековой историей и традициями, артиллеристы и сегодня играют важную роль на поле боя, оставаясь грозной огневой силой украинского войска. Свой высокий профессионализм, мастерство и верность военной присяге воины-артиллеристы продемонстрировали в боях на Востоке Украины и является важным фактором сдерживания любых провокационных и агрессивных действий со стороны российского агрессора", - говорится в поздравлении Зеленского.

По его словам, Украина и в дальнейшем будет наращивать оборонный потенциал, в частности, за счет оснащения ВСУ современной техникой.

"Уважаемые воины инженерных войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем инженерных войск. Благодаря настойчивой, самоотверженной службе, усердию и профессионализму личного состава инженерные войска ВСУ являются мощным родом войск, который способен качественно выполнять задачи инженерного обеспечения в любых условиях боевой обстановки", - говорится во втором поздравлении Президента.

Так, от имени украинского народа он выразил благодарность ветеранам за героизм и пожелал им и родным крепкого здоровья.