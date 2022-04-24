Президент поздравил христиан восточного обряда с Воскресением Христовым

10:10 24 апреля Киев, Украина

Желание людей найти Бога особенно обостряется в период беды. Сейчас в Украине идет война, и поэтому о Боге задумались даже бывшие атеисты. Сегодня взоры украинцев направлены не только на небо, но и на своего президента. Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Воскресением Христовым. Сегодня, 24 апреля, глава государства обратился к народу из Софийского собора.

"Софийский собор - святыня, которая выстояла несмотря на вражеские нашествия и оккупацию. Так что сейчас мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и ни одна нечисть", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в этом году украинцы преодолевают темные времена и сражаются за светлую идею.

"В этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах, но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне. На нашей стороне - правда, люди, Господь и высшее небесное сияние. Сила заступницы рода человеческого - Богородицы Оранты", - подчеркнул президент.

Также глава государства вспомнил тех, кто в этот светлый день защищает Украину. Это военные, нацгвардейцы, пограничники, тероборона, разведка и тому подобное. Кроме того, глава государства упомянул волонтеров, медиков, пожарных и спасателей.

Отдельно Зеленский вспомнил матерей, которые в этом году ждут сына или дочь с войны и тех, кто, к сожалению, не дождался своего ребенка с фронта.

Он напомнил, что в прошлом году украинцы отмечали Пасху дома из-за коронавируса, но в этом году чума совсем другая.

"В этом году мы снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли из-за другого вируса. Из-за чумы под названием война. Прошлогоднюю и нынешнюю угрозу объединяет одно - ничто не может преодолеть Украину", - подчеркнул президент.

Президент отметил, что Пасха - это праздник победы жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой. Поэтому победа в войне непременно будет за Украиной, подчеркнул он.

"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта - это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним - вечное согласие и процветание", - сказал Зеленский.

Напомним, Волынь первой в Украине встретила Благодатный огонь. Огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом на границе с Польшей.

Отметим, что украинцев предупредили об опасности посещения церкви на Пасху. Российские войска могут обстреливать церкви во время массовых богослужений, поэтому украинцам посоветовали по возможности смотреть трансляции литургий из дому.