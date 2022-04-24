Президент поздравил христиан восточного обряда с Воскресением Христовым

Желание людей найти Бога особенно обостряется в период беды. Сейчас в Украине идет война, и поэтому о Боге задумались даже бывшие атеисты. Сегодня взоры украинцев направлены не только на небо, но и на своего президента. Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Воскресением Христовым. Сегодня, 24 апреля, глава государства обратился к народу из Софийского собора.
Зеленский подчеркнул, что в этом году украинцы преодолевают темные времена и сражаются за светлую идею.
Также глава государства вспомнил тех, кто в этот светлый день защищает Украину. Это военные, нацгвардейцы, пограничники, тероборона, разведка и тому подобное. Кроме того, глава государства упомянул волонтеров, медиков, пожарных и спасателей.
Отдельно Зеленский вспомнил матерей, которые в этом году ждут сына или дочь с войны и тех, кто, к сожалению, не дождался своего ребенка с фронта.
Он напомнил, что в прошлом году украинцы отмечали Пасху дома из-за коронавируса, но в этом году чума совсем другая.
Президент отметил, что Пасха - это праздник победы жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой. Поэтому победа в войне непременно будет за Украиной, подчеркнул он.
Напомним, Волынь первой в Украине встретила Благодатный огонь. Огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом на границе с Польшей.
Отметим, что украинцев предупредили об опасности посещения церкви на Пасху. Российские войска могут обстреливать церкви во время массовых богослужений, поэтому украинцам посоветовали по возможности смотреть трансляции литургий из дому.
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