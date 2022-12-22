Президент поздравил энергетиков Украины с профессиональным праздником
10:30 22 декабря Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях войны.
"Даже если враг может временно оставить нас без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И в этом большая заслуга наших энергетиков. Спасибо каждому и каждой за вашу работу - круглосуточную, без перерыва, на максимуме. Вместе преодолеем любой мрак", - написал глава государства в Telegram.
Напомним, за время войны Украина пережила ряд атак на объекты энергетической инфраструктуры. Последний налет с помощью беспилотников произошел 19 декабря, его главной целью стал Киев.
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