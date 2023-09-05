Президент подписал закон о цифровизации работы ОСМД

16:59 09 августа Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к цифровизации управления многоквартирными домами.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры .

"Президент Украины подписал Закон Украины 3270 (законопроект 7029), создающий условия для цифровизации процессов управления многоквартирными домами. Это, в частности, касается деятельности объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД)" , - говорится в сообщении.

В частности, документ предусматривает возможность уведомлять совладельцев о собраниях, принятых решениях, протоколах и других вопросах управления общим имуществом в электронной форме (действующее законодательство разрешает только лично или заказным письмом). Кроме того, нормируется проведение собрания совладельцев дома в формате "онлайн", возможно электронное голосование с использованием квалифицированной электронной подписи.



Закон снижает порог принятия решений на собрании совладельцев до 50% + 1 голос. Исключение в размере 75% + 1 голос составляют вопросы отключения от сетей централизованного снабжения коммунальных услуг. В то же время, ОСМД будет иметь право предусмотреть в уставе голосование по отдельным вопросам с порогом в 2/3 голосов.



Закон также разрешает владельцам квартир делегировать осуществление восстановления дома правлению ОСМД или управляющему.