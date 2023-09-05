Президент подписал закон о цифровизации работы ОСМД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к цифровизации управления многоквартирными домами.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры .
В частности, документ предусматривает возможность уведомлять совладельцев о собраниях, принятых решениях, протоколах и других вопросах управления общим имуществом в электронной форме (действующее законодательство разрешает только лично или заказным письмом). Кроме того, нормируется проведение собрания совладельцев дома в формате "онлайн", возможно электронное голосование с использованием квалифицированной электронной подписи.
Закон снижает порог принятия решений на собрании совладельцев до 50% + 1 голос. Исключение в размере 75% + 1 голос составляют вопросы отключения от сетей централизованного снабжения коммунальных услуг. В то же время, ОСМД будет иметь право предусмотреть в уставе голосование по отдельным вопросам с порогом в 2/3 голосов.
Закон также разрешает владельцам квартир делегировать осуществление восстановления дома правлению ОСМД или управляющему.
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