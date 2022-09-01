Президент подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

08:22 23 августа Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны проектировать и строить бомбоубежища.

В состоянии прохождения законопроекта указано: "Возвращено с подписью от Президента".



Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.



Орган государственного архитектурно-строительного контроля теперь может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.



Законопроект №7398 также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, где постоянно проживают более 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.



Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.