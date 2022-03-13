Президент поддержал и похвалил украинских футболистов за сильную игру

После матча Украина-Нидерланды президент Владимир Зеленский выразил поддержку украинской команде. Он оценил качество игры и даже поздравил наших футболистов с результатом в их матче со сборной Нидерландов. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о вас", – отметил Зеленский.