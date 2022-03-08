Президент почтил память воинов, погибших за независимость Украины

14 октября в День защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства.
Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве. В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Сегодня украинцы празднуют сразу четыре праздника: Праздник Покрова Божией Матери, годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА), День украинского казачества и День защитника Украины. Все эти праздники очень взаимосвязаны и возникали последовательно.
Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве. В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Сегодня украинцы празднуют сразу четыре праздника: Праздник Покрова Божией Матери, годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА), День украинского казачества и День защитника Украины. Все эти праздники очень взаимосвязаны и возникали последовательно.
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