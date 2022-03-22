Президент почтил память украинцев, отдавших свою жизнь за освобождение Украины от нацистских захватчиков

В 76-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков Президент Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне.
«Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и высочайшим уважением доброй памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира», – сказал Глава государства.
От имени Президента Украины был возложен венок к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в столице.
«Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и высочайшим уважением доброй памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира», – сказал Глава государства.
От имени Президента Украины был возложен венок к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в столице.
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