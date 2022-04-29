Президент перенес День молодежи на другую дату

15:21 29 июля Киев, Украина

Учитывая инициативу молодежных организаций и движений, теперь День молодежи в Украине будет отмечаться 12 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал документ, которым празднование Дня молодежи в Украине переносится на 12 августа. Теперь день молодежи будут отмечать вместе со всем миром в Международный день молодежи", - говорится в сообщении.

Указ вступит в силу со следующего года.

Отметим, что ранее этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.