Президент перенес День молодежи на другую дату
15:21 29 июля Киев, Украина
Учитывая инициативу молодежных организаций и движений, теперь День молодежи
в Украине будет отмечаться 12 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент Владимир Зеленский подписал документ, которым празднование Дня молодежи в Украине переносится на 12 августа. Теперь день молодежи будут отмечать вместе со всем миром в Международный день молодежи", -
говорится в сообщении.
Указ вступит в силу со следующего года.
Отметим, что ранее этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии