Президент озвучил план мероприятий ко Дню Независимости

В связи с празднованием 30-летия Независимости Украины, торжественные мероприятия в стране будут проходить три дня - 22, 23, 24 августа. Эти дни в стране объявлены официальными выходными.
Об этом рассказал Владимир Зеленский на форуме Украина 30.
В Софийском соборе с 16 августа украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика.
22 августа при участии президента состоится вручение награды Национальная легенда Украины. Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Это участники АТО, добровольцы, медики, волонтеры.
23 августа, в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого флага - символа украинской независимости.
Фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца Украина, ЦУМа, ТРЦ Гулливер в Киеве будут цветов государственного флага. Торжества пройдут во всех областях страны.
Также 23 августа состоится саммит инициативы президента Украины Крымская платформа. Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.
Кроме того, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.
24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.
А вечером 24 августа на НСК Олимпийский начнется праздничное шоу Независимость в нашей ДНК. День независимости страны, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
В этом году празднование тридцатой годовщины Независимости Украины будет длиться три дня, а военный парад будет проводиться не только на суше, но и на воде.
В Софийском соборе с 16 августа украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика.
22 августа при участии президента состоится вручение награды Национальная легенда Украины. Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Это участники АТО, добровольцы, медики, волонтеры.
23 августа, в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого флага - символа украинской независимости.
Фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца Украина, ЦУМа, ТРЦ Гулливер в Киеве будут цветов государственного флага. Торжества пройдут во всех областях страны.
Также 23 августа состоится саммит инициативы президента Украины Крымская платформа. Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.
Кроме того, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.
24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.
А вечером 24 августа на НСК Олимпийский начнется праздничное шоу Независимость в нашей ДНК. День независимости страны, в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
В этом году празднование тридцатой годовщины Независимости Украины будет длиться три дня, а военный парад будет проводиться не только на суше, но и на воде.
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