Президент отметил госнаградами 15 пехотинцев

«Пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на востоке Украины. Чтим память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины, и благодарим военных за героизм и весомый вклад в оборону страны», - отметил Зеленский.