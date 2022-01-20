Президент отметил госнаградами 15 пехотинцев

19:31 06 Май Киев, Украина

6 мая в Украине отмечается День пехоты, по этому случаю глава Украины Владимир Зеленский отметил госнаградами 15 пехотинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Согласно Указу №183/2021 «О награждении государственными наградами Украины», за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 15 человек.

Медалью «За воинскую службу Украине» отмечены 11 военнослужащих, еще четверо награждены медалью «Защитнику Отчизны».
«Пехотинцы по праву считаются самой многочисленной частью украинского войска. Они ежедневно держат удар и демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество на востоке Украины. Чтим память воинов-пехотинцев, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины, и благодарим военных за героизм и весомый вклад в оборону страны», - отметил Зеленский.
Праздник установлен указом Президента от 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью положить начало современным военным традициям.