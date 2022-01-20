Президент отметил госнаградами 15 пехотинцев

6 мая в Украине отмечается День пехоты, по этому случаю глава Украины Владимир Зеленский отметил госнаградами 15 пехотинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Согласно Указу №183/2021 «О награждении государственными наградами Украины», за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 15 человек.
Медалью «За воинскую службу Украине» отмечены 11 военнослужащих, еще четверо награждены медалью «Защитнику Отчизны».
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Согласно Указу №183/2021 «О награждении государственными наградами Украины», за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награждены 15 человек.
Медалью «За воинскую службу Украине» отмечены 11 военнослужащих, еще четверо награждены медалью «Защитнику Отчизны».
Праздник установлен указом Президента от 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью положить начало современным военным традициям.
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