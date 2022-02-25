Президент объявил о начале всеобщей мобилизации

На сайте президента Украины сразу после полуночи появилась информация о том,что в связи военной агрессией РФ в отношении мирного населения Украины объявлена всеобщая военная мобилизация.
Всеобщая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины.
Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины. Она касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. Благодаря общей мобилизации все гражданские имеют возможность организовать работу в условиях особого периода, а военные – перейти на организацию и штаты военного времени.
Всеобщая мобилизация не означает, что в армию будут вызывать всех без исключения.
По закону, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат военнообязанные:
- которые были забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти и иными госорганами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном правительством;признаны медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев:женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);
- женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);
- женщины и мужчины, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);
- те, кто заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются;народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
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