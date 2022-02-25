Президент объявил о начале всеобщей мобилизации

04:31 25 Февраль Киев, Украина

На сайте президента Украины сразу после полуночи появилась информация о том,что в связи военной агрессией РФ в отношении мирного населения Украины объявлена всеобщая военная мобилизация.



Всеобщая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины.



Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины. Она касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. Благодаря общей мобилизации все гражданские имеют возможность организовать работу в условиях особого периода, а военные – перейти на организацию и штаты военного времени.



Всеобщая мобилизация не означает, что в армию будут вызывать всех без исключения.



По закону, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат военнообязанные: