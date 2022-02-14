Президент наградил орденами и медалями 20 украинских военнослужащих, 9 из них посмертно

Согласно указу Владимира Зеленского, посмертно орденом" За мужество " III степени будут награждены 9 украинских солдат. Медаль "Защитника Отечества" получат 11 находящихся в зоне боевых действий военнослужащих.
Об этом сказано на сайте главы государства.
Так, орденом" За мужество " III степени награждены:
Виктор Гелебрант, младший сержант (посмертно);
Андрей Грабарь, младший сержант (посмертно);
Герман Грасс, солдат (посмертно);
Ярослав Карлийчук, старший солдат (посмертно);
Владислав Мороз, солдат (посмертно);
Владимир Оноприенко, старший солдат (посмертно);
Александр Пекур, старший солдат (посмертно);
Андрей Теперик, старший солдат (посмертно);
Денис Юшко, матрос (посмертно).
Медалью "Защитнику Отечества" глава государства наградил:
Юрия Билыка, лейтенанта;
Константина Головецкого, старшего сержанта;
Артура Гончара, старшего солдата;
Руслана Косенко, старшего солдата;
Андрея Лукьяненко, старшего солдата;
Максима Лукьянова, сержанта;
Александра Лямина, прапорщика;
Николая Маника, старшего лейтенанта;
Илью Норкина, старшего солдата;
Дмитрия Самокиша, старшего лейтенанта запаса;
Юрия Турчака, матроса.
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