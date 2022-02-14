Президент наградил орденами и медалями 20 украинских военнослужащих, 9 из них посмертно

07:15 21 Май Киев, Украина

Согласно указу Владимира Зеленского, посмертно орденом" За мужество " III степени будут награждены 9 украинских солдат . Медаль "Защитника Отечества" получат 11 находящихся в зоне боевых действий военнослужащих.



Об этом сказано на сайте главы государства.



Так, орденом" За мужество " III степени награждены:



Виктор Гелебрант, младший сержант (посмертно);

Андрей Грабарь, младший сержант (посмертно);

Герман Грасс, солдат (посмертно);

Ярослав Карлийчук, старший солдат (посмертно);

Владислав Мороз, солдат (посмертно);

Владимир Оноприенко, старший солдат (посмертно);

Александр Пекур, старший солдат (посмертно);

Андрей Теперик, старший солдат (посмертно);

Денис Юшко, матрос (посмертно).



Медалью "Защитнику Отечества" глава государства наградил:



Юрия Билыка, лейтенанта;

Константина Головецкого, старшего сержанта;

Артура Гончара, старшего солдата;

Руслана Косенко, старшего солдата;

Андрея Лукьяненко, старшего солдата;

Максима Лукьянова, сержанта;

Александра Лямина, прапорщика;

Николая Маника, старшего лейтенанта;

Илью Норкина, старшего солдата;

Дмитрия Самокиша, старшего лейтенанта запаса;

Юрия Турчака, матроса.