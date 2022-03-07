Президент Мексики ждет ответа от Папы Римского за "позорные злодеяния" церкви

16:06 11 Октябрь Киев, Украина

Мир охватило движение против угнетения и порабощения народов. Поднявшееся вначале антирасистское движение «Black Lives Matter” переросло в антиколониальное движение по всему миру. Припоминаются все обиды с давних времен, уничтожаются памятники.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений от Папы Римского за ущерб нанесенный коренным народам во времена конкисты - испанской колонизации Америки XVI века. Об этом говорится в письменном обращении Обрадора.

Отмечается, что жена мексиканского лидера Беатрис Гутьеррес во время своего официального визита в Евросоюз лично в руки передала папе римскому послание своего супруга.

В нем идёт речь о "позорных злодеяниях" церкви и испанской короны, совершенных против коренных народов Мексики.

"Настаиваю, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времен конкисты 1521 года до недавнего прошлого", - говорится в послании.

Напомним, ранее Каталония извинилась перед Мексикой за колонизацию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большой ошибкой страны был колониализм.