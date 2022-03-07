Президент Мексики ждет ответа от Папы Римского за "позорные злодеяния" церкви

Мир охватило движение против угнетения и порабощения народов. Поднявшееся вначале антирасистское движение «Black Lives Matter” переросло в антиколониальное движение по всему миру. Припоминаются все обиды с давних времен, уничтожаются памятники.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений от Папы Римского за ущерб нанесенный коренным народам во времена конкисты - испанской колонизации Америки XVI века. Об этом говорится в письменном обращении Обрадора.
Отмечается, что жена мексиканского лидера Беатрис Гутьеррес во время своего официального визита в Евросоюз лично в руки передала папе римскому послание своего супруга.
В нем идёт речь о "позорных злодеяниях" церкви и испанской короны, совершенных против коренных народов Мексики.
Напомним, ранее Каталония извинилась перед Мексикой за колонизацию.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большой ошибкой страны был колониализм.
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