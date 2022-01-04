Президент и гендиректор МАГАТЭ посетили выставку «Чернобыль. Путешествие»

Мультимедийная выставка «Чернобыль. Путешествие», посвященная 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, состоит из смысловых блоков, которые рассказывают об аварии на ЧАЭС и ее ликвидации.
Президент Владимир Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси осмотрели мультимедийную выставку, сообщает пресс-служба президента в понедельник, 26 апреля.
Выставка рассказывает о событиях, которыми запомнился 1986 в истории человечества, содержит много материалов об аварии на ЧАЭС и ее ликвидации, о людях, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986, и предлагает задуматься над дальнейшей судьбой Чернобыля.
Мультимедийную выставку также осмотрели премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители. Выставку откроют для посетителей после отмены карантина.
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