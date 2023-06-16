Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Украину с важным визитом

16:38 02 июня Киев, Украина





В ходе встречи глав двух государств, Владимир Зеленский выразил благодарность Эстонии за ее быструю и значительную поддержку во время полномасштабного вторжения россии. Президент Эстонии Алар Карис прибыл с важным визитом в Украину, подтверждает украинский лидер Владимир Зеленский.В ходе встречи глав двух государств, Владимир Зеленский выразил благодарность Эстонии за ее быструю и значительную поддержку во время полномасштабного вторжения россии.

"Эстония стала одной из первых стран, оказавших помощь Украине, и ее вклад в нашу оборону является самым заметным и значительным, если учесть соотношение объема помощи и ВВП страны. Мы выражаем глубокую благодарность за всю поддержку", - подчеркнул Владимир Зеленский.



Визит президента Эстонии Алара Кариса подчеркивает дружественные и тесные отношения между Эстонией и Украиной, а также поддержку Эстонией украинской оборонной сфере в сложное время.