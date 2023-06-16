Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Украину с важным визитом

Президент Эстонии Алар Карис прибыл с важным визитом в Украину, подтверждает украинский лидер Владимир Зеленский.
В ходе встречи глав двух государств, Владимир Зеленский выразил благодарность Эстонии за ее быструю и значительную поддержку во время полномасштабного вторжения россии.
В ходе встречи глав двух государств, Владимир Зеленский выразил благодарность Эстонии за ее быструю и значительную поддержку во время полномасштабного вторжения россии.
Визит президента Эстонии Алара Кариса подчеркивает дружественные и тесные отношения между Эстонией и Украиной, а также поддержку Эстонией украинской оборонной сфере в сложное время.
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