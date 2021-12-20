Президент анонсировал возобновление программы по обеспечению жильем ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Выступая на совещании по социальной защите ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возобновление программы по обеспечению жильем ликвидаторов аварии.
Украинский глава заявил, что в следующем году одной из приоритетных программ правительства является возобновление и реализация проекта, предусматривающего обеспечение жилой недвижимостью тех, кто принимал участие во время ликвидации после аварии на ЧАЭС.
Следующими шагами после заявления стало подписание соответствующего указа Президентом. Официальный документ также включает награждение президентским знаком отличия ликвидаторов под названием «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Указ подписан и уже размещен на официальном ресурсе президента.
По словам Владимира Зеленского, Кабинет министров обязуется приступить к выполнению указа в ближайшее время, чтобы успеть реализовать проект до апреля уже следующего, 2022 года.
Украинский глава заявил, что в следующем году одной из приоритетных программ правительства является возобновление и реализация проекта, предусматривающего обеспечение жилой недвижимостью тех, кто принимал участие во время ликвидации после аварии на ЧАЭС.
Следующими шагами после заявления стало подписание соответствующего указа Президентом. Официальный документ также включает награждение президентским знаком отличия ликвидаторов под названием «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Указ подписан и уже размещен на официальном ресурсе президента.
По словам Владимира Зеленского, Кабинет министров обязуется приступить к выполнению указа в ближайшее время, чтобы успеть реализовать проект до апреля уже следующего, 2022 года.
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