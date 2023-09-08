Претендента на «Оскар» от Украины будут выбирать среди 5 фильмов: большинство связано с войной

Украинский оскаровский комитет закончил прием заявок в номинацию "Лучший международный полнометражный фильм". В списке пять лент:
🎬20 дней в Мариуполе, реж. Мстислав Чернов. Документальный фильм, созданный международными журналистами Associated Press.
🎬Железные бабочки, реж. Роман Дорогой. Документальный фильм о расследовании сбития российскими военными самолета малайзийских авиалиний MH17.
🎬Памфир, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук. История художественного фильма разворачивается вокруг семьи из пограничной деревни на Буковине.
🎬Териконы, реж. Тарас Томенко. История о детях, которые видят войну своими глазами.
🎬ШТТЛ, реж. Адриен Уолтер. История о любви юных жителей городка Львовской области в июне 1941-го, за сутки до наступления нацистов.
🎬20 дней в Мариуполе, реж. Мстислав Чернов. Документальный фильм, созданный международными журналистами Associated Press.
🎬Железные бабочки, реж. Роман Дорогой. Документальный фильм о расследовании сбития российскими военными самолета малайзийских авиалиний MH17.
🎬Памфир, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук. История художественного фильма разворачивается вокруг семьи из пограничной деревни на Буковине.
🎬Териконы, реж. Тарас Томенко. История о детях, которые видят войну своими глазами.
🎬ШТТЛ, реж. Адриен Уолтер. История о любви юных жителей городка Львовской области в июне 1941-го, за сутки до наступления нацистов.
Теперь комитет рассмотрит представленные ленты на соответствие требованиям премии и решит, выдвигать ли фильм официально от Украины. В то же время, программный директор "Артхаус Трафик" Илья Дядик рассказал, что фильм "20 дней в Мариуполе" не могут подать на "Оскар" от Украины, потому что он финансировался американской компанией Associated Press.
Украинский оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным союзом кинематографистов Украины, общественной организацией "Ассоциация продюсеров Украины" и общественной организацией "Украинская киноакадемия" для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премии "Оскар".
Украинский оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным союзом кинематографистов Украины, общественной организацией "Ассоциация продюсеров Украины" и общественной организацией "Украинская киноакадемия" для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премии "Оскар".
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