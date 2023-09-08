Претендента на «Оскар» от Украины будут выбирать среди 5 фильмов: большинство связано с войной

07:56 08 сентября Киев, Украина

Теперь комитет рассмотрит представленные ленты на соответствие требованиям премии и решит, выдвигать ли фильм официально от Украины. В то же время, программный директор "Артхаус Трафик" Илья Дядик рассказал, что фильм "20 дней в Мариуполе" не могут подать на "Оскар" от Украины, потому что он финансировался американской компанией Associated Press.



Украинский оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным союзом кинематографистов Украины, общественной организацией "Ассоциация продюсеров Украины" и общественной организацией "Украинская киноакадемия" для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премии "Оскар".