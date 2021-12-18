Преступный колл-центр ликвидирован в Мариуполе

По сообщению управления Нацполиции в Донецкой области, полиция Мариуполя обнаружила и ликвидировала нелегальный колл-центр. Мошенническим путем сотрудники центра дознавались у клиентов данные банковских карт и, таким образом, похищали их средства. Подобное «предприятие» имело штат из 35 сотрудников, которые ежедневно обворовывали людей на 50 тысяч гривен.

Установлено, что злоумышленники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин. Звонки осуществляли с использованием IP-телефонии, звонили и заграницу, в частности, в Россию.

"Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки", – говорится в сообщении.

Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска было изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации.

По факту возбуждено уголовное производство по статье о мошенничестве в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины). За это правонарушение предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ блокировала в районе проведения операции Объединенных сил деятельность нелегального колл-центра, который обслуживал российский бизнес – несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей.

Также в Запорожье разоблачили мошеннический колл-центр, который приносил организаторам прибыль более 100 тысяч гривен в неделю.