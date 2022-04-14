Преступления рф: с начала войны в Украине погибли 197 детей

09:37 14 апреля Киев, Украина

С 24 февраля 2022 года более 548 детей стали жертвами агрессии российской федерации, из них 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести.



Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.



В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых российскими военными на территории пгт. Гостомеля и Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.



Стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Младенцы Киевской области военнослужащие рф расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний отпрыск.



Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.