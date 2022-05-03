Преступления рф с начала полномасштабного вторжения в Украину

Офис Генерального прокурора документирует преступления оккупантов, совершенные в период полномасштабного вторжения России.
По состоянию на 3 мая зарегистрировано 9366 преступлений агрессии и военных преступлений. Также зафиксировано 4546 преступлений против нацзопасности.
По состоянию на 3 мая зарегистрировано 9366 преступлений агрессии и военных преступлений. Также зафиксировано 4546 преступлений против нацзопасности.
Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии рф. 220 детей погибли и более 406 получили ранения.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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