Преступления рф с начала полномасштабного вторжения в Украину

08:43 03 мая Киев, Украина

Офис Генерального прокурора документирует преступления оккупантов, совершенные в период полномасштабного вторжения России.



По состоянию на 3 мая зарегистрировано 9366 преступлений агрессии и военных преступлений. Также зафиксировано 4546 преступлений против нацзопасности.

Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии рф. 220 детей погибли и более 406 получили ранения.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.