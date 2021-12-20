Преступления против детей: как в Украине ведется борьба с педофилами

19:09 16 Декабрь Киев, Украина

Педофилия – считается хронической болезнью. Исследователи, изучавшие половых преступников, утверждают, что педофилы страдают нарушениями межличностного функционирования и пассивно агрессивным, социопатическим поведением. Педофилы чаще всего злоупотребляют психоактивными веществами, зависят от лекарства или болеют депрессией.

Рецидивы не предотвратить

«В психиатрии подобным девиациям, то есть отклонениям в сексуальном поведении, посвящены массивы учебных изданий. По моему убеждению, методов, которыми можно было бы предотвратить рецидивы, не существует. Неудивительно, что педофилия – одно из психических отклонений, с которым одни обращаются к психиатрам, другие – идут на преступление . И после тюрьмы велик риск рецидива. Но предугадать его невозможно. И в каждом конкретном случае с причиной может разобраться только специалист. У педофилов разный возраст, профессии и проявления психических отклонений. И только профессиональный психиатр, а не психолог сможет (и не всегда) определить такую нехарактерную девиацию», – говорит Наталья Павловская, управляющий партнер ЧП «Павловский и партнеры», кандидат юридических наук.

Педофилия в строгом смысле наблюдается преимущественно у мужчин и крайне редко среди женщин. Большинство педофилов

— гетеросексуалы, многие из них состоят в браке и имеют детей; некоторые из педофилов склонны к алкоголизму.

Педофилия чаще всего наблюдается у 30-летних и пожилых (старших 50) мужчин. Среди 30-летних преобладают супруги, которые не сумели устроить свою сексуальную жизнь, а также мужчины, которые боятся близости и контакта со взрослыми женщинами. Кроме того, педофилы склонны к совершению повторно тех же преступлений, даже если они уже отбыли наказание.

«Как показывает судебная практика, лицо, склонное к педофилии, как правило, отбыв наказание, совершает новое преступление. Пребывание за решеткой лишь на время изолирует злоумышленника от общества. Поэтому никого не удивляет, что возле детских площадок, образовательных учреждений и т.д. можно увидеть не единичных лиц, которые пытаются вступить с детьми в контакт для реализации своих болезненных преступных намерений», – говорит Татьяна Даниленко, адвокат, руководитель адвокатского бюро «Татьяны Даниленко».

Без психологического портрета

Каждый случай педофилии индивидуален, и составить портрет потенциального преступника невозможно. Педофила, в отличие от потенциального убийцы или алкоголика, распознать гораздо сложнее, потому что нет четкой типологии, психологического портрета. Предусмотренный законом Украины максимальный срок для педофилов – 8 лет, но обычно средний срок пребывания таких преступников в тюрьмах – это 5 лет, кроме того, педофилы очень часто выходят на свободу досрочно из-за хорошего поведения.

«Современная система надзора и контроля существует, но никто следом ходить за бывшим заключенным не будет. Если начать отслеживать перемещение педофилов с помощью браслетов, их жертв можно будет лишь быстрее обнаружить. Такая мера может повысить раскрытие преступлений», – сообщила Наталья Павловская.

В 2019 году Верховная Рада Украины поддержала законопроект об усилении наказания педофилов, который предусматривал увеличение срока наказания от 7 до 15 лет (без права досрочного увольнения). В частности, было проголосовано за химическую кастрацию для всех лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних. К сожалению, президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон.

«На сегодняшний день изменения в Уголовный кодекс относительно принудительной химической кастрации за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости, не внесены. Это означает, что кардинально ситуация с предупреждением и уменьшением числа преступлений в отношении детей не уменьшится. Но я лично склоняюсь к мнению, что к данному вопросу законотворцы еще вернутся, ведь такой вид наказания будет более эффективным. Это показал успешный опыт других государств: США, Франции, Германии и прочих», – говорит Татьяна Даниленко.

Реестр педофилов

В этом году в Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Пока реестр работает в тестовом режиме. По состоянию на сегодняшний день в нем уже содержатся данные о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбытия наказания информация о них хранилась в этой базе данных.

«В реестр данные об осужденном лице вносятся на основании определения суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора. Правом доступа к сведениям, содержащимся в реестре, кроме работников правоохранительных органов, также наделены руководители учебных заведений, здравоохранения или других учреждений, которые присматривают за детьми, оказывают им медицинские, учебные и социальные услуги. По обращению последних в Минюст они имеют возможность получить информацию относительно работников, нанимаемых на работу в эти заведения. Это действительно важный шаг, который позволит обезопасить пребывание детей в детских учреждениях, ведь лица, склонные к педофилии, пытаются быть наиболее близки к детской среде», – объясняет Татьяна Даниленко.

Информация о правонарушителях будет храниться даже после отбытия наказания.

«Но в случае отмены обвинительного приговора или определения суда данные о лице будут удаляться из реестра, что не является правильным, потому что эта категория лиц имеют определенные психические расстройства и требуют дальнейшего лечения и соответствующего контроля со стороны государственных органов. Также государственные органы должны проводить профилактические мероприятия по предупреждению совершения аналогичных преступлений», – дополнила Наталья Павловская.

Как защитить детей

Распространенность сексуального насилия над детьми в мире оценивается около 20% у девочек и примерно 8% у мальчиков. По имеющимся данным, наиболее высокий уровень сексуального насилия над детьми в Африке (около 35%), самый низкий – в Европе (9%).

Не все, кто совершает сексуальное насилие над детьми, являются педофилами (их около 10%), большинство преступников знакомы со своими жертвами (около 30% являются родственниками ребенка, около 60% являются «друзьями» семьи) и только 10% – незнакомые люди.

«Большинство детей, которые становятся жертвами – это дети от 4 до 12 лет, важным аспектом является то, что любой ребенок может попасть в такую ситуацию, потому что есть взрослый человек, который это делает, используя определенные схемы. Ребенок в силу своего возраста не может и не знает, как сказать: "Нет, я этого не хочу". Взрослый для ребенка автоматически становится авторитетом, который он слушает. Поэтому это не зависит ни от социального статуса семьи, ни от специфических условий проживания», – говорит психолог и редактор ООО «Издательская группа «Школьный мир» Анна Козлова.

Большинство преступников знакомы со своими жертвами.

«Есть общая схема обидчиков, совершающих сексуальные преступления в отношении детей. Схема работает следующим образом: у человека формируется мнение или фантазия о самом акте, второй этап – это выбор ребенка. Обычно выбирается ребенок, который легко идет на контакт. Как только лицо определяет того, который контактнее других, переходит к следующей стадии, где непосредственно совершается акт насилия. От чего это зависит? Конечно формирование у ребенка такого безопасного поведения на всех звеньях начинается от родителей, школы и всех социальных институтов, укрепляющих у ребенка безопасное поведение, это позволяет защитить его.Дети должны знать, что не со всеми взрослыми, особенно незнакомыми, можно разговаривать. Но следует акцентировать на том, что, согласно статистике, обычно эти преступления совершаются лицами из ближайшего окружения ребенка, потому что именно там обидчик получает доступ к ребенку. На улице это сложнее, ведь там открытое пространство кто-то может увидеть. Все же дети сегодня более осведомлены, они понимают, что если взрослые на улице подходят, то с ними идти никуда нельзя», – объясняет психолог.

Сексуальное насилие над ребенком часто приводит к тяжелым последствиям и часто к психопатологии, особенно в случае, если ребенок оказался один на один со своей проблемой.