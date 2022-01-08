Преступление советской власти: СБУ обнародовала секретные документы КГБ по катастрофе на ЧАЭС

Госархив СБУ и Украинский институт нацпамяти обнародовали секретные документы Комитета госбезопасности СССР (КГБ), с малоизвестными фактами, которые скрывались советской властью.
Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия.
Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди документов - самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.
Как отмечается, архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.
Также сообщается, что в 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".
Также отмечается, что 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.
Кроме того сообщается, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитались об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.
Архив СБУ и Украинский институт национальной памяти опубликовали архивные документы, с которыми можно ознакомиться по ссылке.
Больше фактов об аварии можно узнать в двух сборниках «Чернобыльское досье КГБ», подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти. Они размещены в свободном доступе по ссылкам:
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