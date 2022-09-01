Пресс-офицер "Азова" Орест вышел на связь с родными: его, вероятно, содержат в Донецке

Пресс-офицер полка "Азов", фотограф Дмитрий Казацкий с позывным "Орест", с мая находящийся в плену россиян, вышел на связь: по его словам, оккупанты удерживают его в Донецке.
Об этом сообщила его сестра Дарья Юрченко
От военнослужащего не было известий несколько месяцев. Но уже после теракта в Еленовке ему удалось позвонить по телефону родным. Дмитрий сказал самое главное – он жив.
Дарья рассказала, что 2 августа ей поступил звонок по российскому номеру. Сначала девушка подумала, что это снова "доброжелательные" граждане государства-агрессора, однако это был Дмитрий.
Об этом сообщила его сестра Дарья Юрченко
От военнослужащего не было известий несколько месяцев. Но уже после теракта в Еленовке ему удалось позвонить по телефону родным. Дмитрий сказал самое главное – он жив.
Дарья рассказала, что 2 августа ей поступил звонок по российскому номеру. Сначала девушка подумала, что это снова "доброжелательные" граждане государства-агрессора, однако это был Дмитрий.
Он сказал, что здоров, что сейчас находится в Донецке. Когда говорил, рядом был "следователь", уточнила Дарья.
По словам девушки, разговор был быстрым, несколько секунд. Они оба расплакались.
По убеждению Дарьи, это был один из самых ужасных моментов войны. Она сказала, что Дмитрий очень сильный, так что было трудно слышать, как он плачет.
Далее парень сказал, что у него мало времени на разговор и обещал позвонить маме. Ему это удалось. Дарья подчеркнула, что мама была невероятно счастлива услышать голос сына.
Дмитрию Казацкому 26 лет, родился в Житомирской области. В 2014 году в 18-летнем возрасте покинул учебу в одном из польских вузов и уехал на Майдан. После революции достоинства отправился защищать страну. С 2015 года служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
Он автор знаменитых фотографий защитников Мариуполя из бомбоубежищ "Азовстали".
26 мая военнопленный впервые вышел на связь с родными.
По словам девушки, разговор был быстрым, несколько секунд. Они оба расплакались.
По убеждению Дарьи, это был один из самых ужасных моментов войны. Она сказала, что Дмитрий очень сильный, так что было трудно слышать, как он плачет.
Далее парень сказал, что у него мало времени на разговор и обещал позвонить маме. Ему это удалось. Дарья подчеркнула, что мама была невероятно счастлива услышать голос сына.
Дмитрию Казацкому 26 лет, родился в Житомирской области. В 2014 году в 18-летнем возрасте покинул учебу в одном из польских вузов и уехал на Майдан. После революции достоинства отправился защищать страну. С 2015 года служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
Он автор знаменитых фотографий защитников Мариуполя из бомбоубежищ "Азовстали".
26 мая военнопленный впервые вышел на связь с родными.
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