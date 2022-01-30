Премии Золотой глобус устроили бойкот

11:24 11 Май Киев, Украина

Золотой Глобус попал в скандал из-за расизма , после чего голливудские актеры и кинокомпании объявили бойкот известной кинопремии.

Об этом 10 мая сообщил журнал People.



Так, в феврале газета The Los Angeles Times сообщила, что с конца 1990 годов Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды, не предложила вступить в ее ряды ни одному темнокожему.



После выхода материала телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию вручения премии в 2022 году, подчеркнув, что готова сделать это в 2023 году, если в состав жюри внесут изменения.



Скандал привел к тому, что актер Том Круз вернул все свои Золотые глобусы. Он получил две премии за Лучшую мужскую роль в фильмах Джерри Магуайер (1997 год) и Рожденный 4 июля (1990 год), а также одну в категории Лучшая мужская роль второго плана за фильм Магнолия (2000 год).



Против HFPA также выступила Скарлетт Йоханссон, которая была четыре раза номинирована на премию. Актриса рассказала, что собственный опыт общения с членами ассоциации вынудил ее отказаться от участия в их конференциях.

"Как актриса, продвигающая фильм, который, как ожидалось, должен был принять участие в сезоне наград, в прошлом я часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями некоторых членов HFPA, которые граничили с сексуальными домогательствами. Именно по этой причине я в течение многих лет отказывалась участвовать в их конференциях", – заявила Скарлетт.

Кроме того, бойкотировать Золотой глобус намерены Netflix, Amazon и WarnerMedia. Кинокомпании прекратили сотрудничество с ассоциацией до тех пор, пока в ней не будет решена проблема инклюзивности.



Отметим, что в HFPA пообещали вскоре принять все меры и исправить ситуацию.