Премьер рассказал, как будут помогать ВПЛ в 2023 году

С начала вторжения рф в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн. внутренне перемещенных лиц, а общее количество переселенцев составляет 4,8 млн.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, одной из важнейших задач правительства является комплексная поддержка ВПЛ и жителей деоккупированных территорий.
По его словам, одной из важнейших задач правительства является комплексная поддержка ВПЛ и жителей деоккупированных территорий.
По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны правительство формирует продовольственные наборы, которые местные власти распределяют среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.
Правительство также компенсирует пекарям стоимость услуг по выпеканию хлеба за счет перерабатываемой ими продукции. Таким образом, на прифронтовых территориях бизнес будет работать и люди будут с хлебом.
Кроме того, Кабмин выделит из резервного фонда более 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев.
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