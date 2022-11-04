Премьер рассказал, как будут помогать ВПЛ в 2023 году

18:19 04 ноября Киев, Украина

С начала вторжения рф в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн. внутренне перемещенных лиц, а общее количество переселенцев составляет 4,8 млн.





По его словам, одной из важнейших задач правительства является комплексная поддержка ВПЛ и жителей деоккупированных территорий. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль По его словам, одной из важнейших задач правительства является комплексная поддержка ВПЛ и жителей деоккупированных территорий.

"С 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн. внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн. Это соотносительно с населением нескольких крупных областных центров. Наша обязанность — позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны правительство формирует продовольственные наборы, которые местные власти распределяют среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.

"Сегодня примем решение, что позволит ускорить процесс раздачи этих продуктов. А также позволит приоритетно выдавать продуктовые наборы тем ВПЛ, которые имеют право на помощь от государства и международных организаций", - отметил он.

Правительство также компенсирует пекарям стоимость услуг по выпеканию хлеба за счет перерабатываемой ими продукции. Таким образом, на прифронтовых территориях бизнес будет работать и люди будут с хлебом.



Кроме того, Кабмин выделит из резервного фонда более 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев.