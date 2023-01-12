Премьер назвал города где начнут восстанавливать жилье в рамках UNITED24

16:21 12 января Киев, Украина

Первыми объектами, которые будут отстраивать в рамках платформы UNITED24 станут дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузовая и Милая Киевской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время посещения Ирпеня Киевской области.

"Сегодня правительственной командой в непокорившемся городе. Ирпень показал российским оккупантам, что такое сила украинского оружия и украинского духа. Именно отсюда запускаем первые проекты восстановления в пределах платформы United24. 18 жилых домов будут восстановлены в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузово и Мила", - говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что благодаря инициативе президента на платформе United24 была собрана большая часть суммы, которая необходима для восстановления.

"На этой неделе правительство направило первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас. Более 4 тысяч человек смогут вернуться в собственные дома. Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 млрд грн на восстановление в этом году. 2023 год станет годом нашей победы и годом начала нашего великого восстановления", - отметил Шмыгаль.

Благодарен партнерам и друзьям со всего мира, которые поддерживают нас на этом пути. Объединены в защите - объединении в восстановлении.