Премьер-министр Молдовы нанесла визит в Бучу и Ирпень

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица во вторник, 6 декабря, посетила Бучу и Ирпень. Об этом сообщает NewsMaker.
Она также отметила, что поддерживает инициативу международного расследования военных преступлений, совершенных военными рф на территории Украины.
По словам Гаврилицы, Молдова остается другом и партнером Украины, и будет в дальнейшем ее поддерживать.
По словам Гаврилицы, Молдова остается другом и партнером Украины, и будет в дальнейшем ее поддерживать.
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