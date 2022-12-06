Премьер-министр Молдовы нанесла визит в Бучу и Ирпень

17:10 06 декабря Киев, Украина

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица во вторник, 6 декабря, посетила Бучу и Ирпень . Об этом сообщает NewsMaker.

"Я своими глазами видела сгоревшие дома, школы, детсады, разбитые дороги. Но больнее всего было видеть кресты на огородах. Ни одно фото или видео не передаст того, что я видела здесь, на месте", - заявила Гаврилица.

Она также отметила, что поддерживает инициативу международного расследования военных преступлений, совершенных военными рф на территории Украины.



По словам Гаврилицы, Молдова остается другом и партнером Украины, и будет в дальнейшем ее поддерживать.