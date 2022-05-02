Преимущества и недостатки "удаленки" 

До пандемии основная масса населения не могла себе представить, как можно работать удаленно, сейчас же работа из дома стала для многих нормальным явлением.
Чтобы понять будущую тенденцию в рабочем процессе, проводится множество опросов, исследований. Для этого рассматриваются все плюсы и минусы дистанционной и офисной работы.
Дистанционная работа для многих стала новой формой работы и самоорганизации. Перестроиться на новый лад рабочего процесса многим стало достаточно сложно. В чем же состоят негативные и положительные стороны данного вида работы?
Как показывает практика к положительным моментам относятся:
Дистанционная работа для многих стала новой формой работы и самоорганизации. Перестроиться на новый лад рабочего процесса многим стало достаточно сложно. В чем же состоят негативные и положительные стороны данного вида работы?
Как показывает практика к положительным моментам относятся:
- Экономия времени и денег на дорогу к офису;
- Не нужно постоянно обновлять "офисный" гардероб, соблюдать "дресс-код";
- Возможность выработать собственный ритм работы;
- Больше времени уделяется детям, семье, друзьям;
- Максимальное удобство, комфорт созданный лично.
Несмотря на то, что удаленка имеет существенные преимущества, к сожалению, не каждому она подходит. Если для одних такая работа станет раем, то для других превратится в настоящий ад. К негативным аспектам удаленной работы относятся:
- Проблемы с самоконтролем – многим сложно себя контролировать самостоятельно;
- Отсутствие личного общения с коллегами – для любителей попить кофе, поговорить на различные темы это существенный фактор;
- Минимизируется карьерный рост – на повышение скорее всего назначат офисного работника, который постоянно на виду у начальства, а не того кто присылает "сухие" цифры и информацию;
- Потеря физической формы – сложно держать себя в форме, кто сидит постоянно дома;
- Нет личного рабочего пространства – тяжело его найти в однокомнатной квартире, особенно когда живешь с маленькими детьми;
Профессиональное выгорание – теряется разграничение работа-дом, становится сложно расслабиться по окончанию рабочего дня. Мысли о работе сопровождают 24 часа в сутки.
Количество работающих в "домашнем офисе" с каждым днем растет, и скорее всего данная тенденция сохранится в ближайшее время, поскольку всемирная глобальная сеть интернет развивает территорию своей доступности. А сотрудникам компаний такой график работы расширяет их возможности – они больше времени могут уделять родным и близким, экономить деньги на поездках в офис. А оплата фрилансерам производится без проблем через веб приложения на банковскую карту или электронный кошелек.
Многие компании уже сегодня решают оставить дистанционную работу на постоянной основе, некоторые рассматривают вариант "гибридного" варианта – часть рабочих дней в офисе, часть – дома. В любом случае, реальность такова, что полностью от дистанционной работы скорей всего компании уже не откажутся.
Многие компании уже сегодня решают оставить дистанционную работу на постоянной основе, некоторые рассматривают вариант "гибридного" варианта – часть рабочих дней в офисе, часть – дома. В любом случае, реальность такова, что полностью от дистанционной работы скорей всего компании уже не откажутся.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии