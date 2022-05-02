Преимущества и недостатки "удаленки" 

18:21 30 июля Киев, Украина

До пандемии основная масса населения не могла себе представить, как можно работать удаленно, сейчас же работа из дома стала для многих нормальным явлением.

Чтобы понять будущую тенденцию в рабочем процессе, проводится множество опросов, исследований. Для этого рассматриваются все плюсы и минусы дистанционной и офисной работы.



Дистанционная работа для многих стала новой формой работы и самоорганизации. Перестроиться на новый лад рабочего процесса многим стало достаточно сложно. В чем же состоят негативные и положительные стороны данного вида работы?



Как показывает практика к положительным моментам относятся:

Экономия времени и денег на дорогу к офису;

Не нужно постоянно обновлять "офисный" гардероб, соблюдать "дресс-код";

Возможность выработать собственный ритм работы;

Больше времени уделяется детям, семье, друзьям;

Максимальное удобство, комфорт созданный лично.

Несмотря на то, что удаленка имеет существенные преимущества, к сожалению, не каждому она подходит. Если для одних такая работа станет раем, то для других превратится в настоящий ад. К негативным аспектам удаленной работы относятся:

Проблемы с самоконтролем – многим сложно себя контролировать самостоятельно;

Отсутствие личного общения с коллегами – для любителей попить кофе, поговорить на различные темы это существенный фактор;

Минимизируется карьерный рост – на повышение скорее всего назначат офисного работника, который постоянно на виду у начальства, а не того кто присылает "сухие" цифры и информацию;

Потеря физической формы – сложно держать себя в форме, кто сидит постоянно дома;

Нет личного рабочего пространства – тяжело его найти в однокомнатной квартире, особенно когда живешь с маленькими детьми;

Профессиональное выгорание – теряется разграничение работа-дом, становится сложно расслабиться по окончанию рабочего дня. Мысли о работе сопровождают 24 часа в сутки.

Количество работающих в "домашнем офисе" с каждым днем растет, и скорее всего данная тенденция сохранится в ближайшее время, поскольку всемирная глобальная сеть интернет развивает территорию своей доступности. А сотрудникам компаний такой график работы расширяет их возможности – они больше времени могут уделять родным и близким, экономить деньги на поездках в офис. А оплата фрилансерам производится без проблем через веб приложения на банковскую карту или электронный кошелек.



Многие компании уже сегодня решают оставить дистанционную работу на постоянной основе, некоторые рассматривают вариант "гибридного" варианта – часть рабочих дней в офисе, часть – дома. В любом случае, реальность такова, что полностью от дистанционной работы скорей всего компании уже не откажутся.