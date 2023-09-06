Представители ООН в Херсоне: визит для оценки потребностей

15:11 06 сентября Киев, Украина

Представители межведомственной комиссии ООН прибыли в Херсон для проведения оценки потребностей этой области. Об этом сообщила заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Ольга Малярчук через Телеграм.

"С целью оценки потребностей Херсонщины и получения более глубокого понимания текущей ситуации в гуманитарной сфере региона представители межведомственной комиссии ООН посетили Херсонскую областную военную администрацию в рамках рабочего визита", - гласит сообщение.

На встрече обсудили оказанную ООН гуманитарную помощь местным жителям и выплаты пострадавшим от подтопления, вызванного взрывом Каховской ГЭС, а также обозначили пути восстановления пострадавших территорий из-за российской агрессии и реконструкции жилья для населения области.



Представители местных властей и областной военной администрации также поделились информацией о насущных потребностях города и области, которые актуальны в настоящее время, и обсудили меры подготовки к зимнему периоду.