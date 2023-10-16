Председатель ОБСЕ Буяр Османи прибыл в Киев

15:01 16 октября Киев, Украина

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Северной Македонии, Буяр Османи, прибыл в Киев в рамках своего официального визита.

Информацию об этом предоставило македонское издание "СіѵіІ media", которое взяло комментарий у него, находясь в поезде, в понедельник, 16 октября.

Буяр Османи подчеркнул, что Украина является главным приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее ситуации безопасности в Европе.
"Когда под угрозой сама структура организации, необходимо сосредотачивать внимание на этом аспекте. В настоящее время именно это происходит в Украине, где российская агрессия разрушает основы международного порядка", - подчеркнул он.
Османи также посетил одну из киевских школ, которая стала мишенью обстрелов со стороны россии.
"Это серьезное напоминание о важности мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего", - написал глава ОБСЕ в своем Twitter.
Османи напомнил, что он начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину. А теперь он завершает год поездкой в Киев.