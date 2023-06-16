Председатель НАК "Нафтогаз": Украина обеспечит отопительный сезон без импорта газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов высказал уверенность в том, что Украина сможет обеспечить отопительный сезон 2023-2024 без импорта газа.
В эксклюзивном интервью для NV, Чернышов подчеркнул, что страна планирует значительное увеличение добычи газа в текущем году.
Ожидается, что будет добыто 13,5 млрд кубических метров газа, и это количество, в сочетании с ожиданиями от частных добытчиков, обеспечит достаточный объем украинского газа для безопасного прохождения отопительного сезона.
Чернышов также отметил, что несмотря на сохраняющиеся военные риски, Нафтогаз решил присоединиться к платформе Aggregate EU для совместных закупок газа. Это дает компании возможность оперативно заказывать дополнительные объемы топлива в случае негативного развития событий.
Однако, он подчеркнул, что такой сценарий является связанным с фактором войны, а в целом Украина обладает вторыми по величине подтвержденными запасами газа в Европе. Глава Нафтогаза подчеркнул необходимость более активного использования этого потенциала страны.
Таким образом, Алексей Чернышов выражает оптимистическую уверенность в энергетической независимости Украины и призывает к максимальному использованию внутренних ресурсов для обеспечения энергетической безопасности страны.
В эксклюзивном интервью для NV, Чернышов подчеркнул, что страна планирует значительное увеличение добычи газа в текущем году.
Ожидается, что будет добыто 13,5 млрд кубических метров газа, и это количество, в сочетании с ожиданиями от частных добытчиков, обеспечит достаточный объем украинского газа для безопасного прохождения отопительного сезона.
Чернышов также отметил, что несмотря на сохраняющиеся военные риски, Нафтогаз решил присоединиться к платформе Aggregate EU для совместных закупок газа. Это дает компании возможность оперативно заказывать дополнительные объемы топлива в случае негативного развития событий.
Однако, он подчеркнул, что такой сценарий является связанным с фактором войны, а в целом Украина обладает вторыми по величине подтвержденными запасами газа в Европе. Глава Нафтогаза подчеркнул необходимость более активного использования этого потенциала страны.
Таким образом, Алексей Чернышов выражает оптимистическую уверенность в энергетической независимости Украины и призывает к максимальному использованию внутренних ресурсов для обеспечения энергетической безопасности страны.
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