Предприятия, которые убивают экологию Украины

Государственная служба статистики предоставила данные о предприятиях Украины, которые наиболее пагубно влияют на экологию.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия во вторник, 4 августа.
Первое место занял Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - он выбросил 247 322 тонн за год.
На втором месте находится Бурштынская ТЭС ДТЭК "Западэнерго" - 169 888 тонн.
Первое место занял Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - он выбросил 247 322 тонн за год.
На втором месте находится Бурштынская ТЭС ДТЭК "Западэнерго" - 169 888 тонн.
На третьем - Арселормиттал Кривой рог металлургическое производство промышленная площадка №2 - 150 900 тонн
Четвертое место получила Кураховская ТЭС ДТЭК Востокэнерго - 131 392 тонн,
Четвертое место получила Кураховская ТЭС ДТЭК Востокэнерго - 131 392 тонн,
На пятом - Запорожская ТЭС ДТЭК Днепроэнерго - 98 651 тонн.
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