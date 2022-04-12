Предприниматели в системе здравоохранения

"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках – не имея ресурса, с нищенской зарплатой, – но максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги навынос. Наши больницы радо предоставят рабочие места – временные рабочие места – всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", - сказала Микичак.