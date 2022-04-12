Предприниматели в системе здравоохранения

Замминистр здравоохранения Ирина Микичак, во время утреннего брифинга, акцентировала внимание бизнесменов и предпринимателей на том, что практически каждая больница нуждается в разнорабочих, для выполнения работы которых наличие специального медицинского образования значения не имеет.
По словам замглавы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.
"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", - подытожила Микичак.
"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", - подытожила Микичак.
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