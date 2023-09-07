Украинские предприниматели снова могут регистрировать свой бизнес на Google-картах, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности, напомнил министр. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности, напомнил министр. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
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