Предприниматели снова могут регистрировать свой бизнес на Google-картах

10:02 07 сентября Киев, Украина

Украинские предприниматели снова могут регистрировать свой бизнес на Google-картах, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности, напомнил министр. Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
"Команда Минцифры работала совместно с Google, что дало возможность снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии. Украинский бизнес имеет действенный инструмент для продвижения и поиска новых клиентов", - сообщил Федоров.
 