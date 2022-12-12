Предприниматели смогут получить выписку из Единого госреестра в «Дии»

16:33 12 декабря Киев, Украина

Министерство цифровой трансформации тестирует новую функцию: выписки из Единого государственного реестра (ЕГР) предприниматели смогут получить через портал «Дия».

«Раньше, чтобы получить эту выписку, нужно было идти в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), платить админсбор 120 гривен и ждать документ 24 часа», – подчеркнули в Минцифры

Федоров напомнил, что выдержка из ЕГР подтверждает, что человек занимается или занимался бизнесом раньше. Также он нужен для участия в тендере, заключения договора и получения банковских услуг.

Что изменится:

выписку можно будет получить на портале «Дия» онлайн без визитов в госучреждения;

будет стоить функция 90 гривен вместо 120;

можно оплатить картой сразу на портале.

Кто может принять участие в тестировании: