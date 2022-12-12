Предприниматели смогут получить выписку из Единого госреестра в «Дии»

Министерство цифровой трансформации тестирует новую функцию: выписки из Единого государственного реестра (ЕГР) предприниматели смогут получить через портал «Дия».
Федоров напомнил, что выдержка из ЕГР подтверждает, что человек занимается или занимался бизнесом раньше. Также он нужен для участия в тендере, заключения договора и получения банковских услуг.
Что изменится:
- выписку можно будет получить на портале «Дия» онлайн без визитов в госучреждения;
- будет стоить функция 90 гривен вместо 120;
- можно оплатить картой сразу на портале.
Кто может принять участие в тестировании:
- те, кто есть или были предпринимателями;
- имеют электронную подпись.
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