Предприниматели смогут получить выписку из Единого госреестра в «Дии»

16:33 12 декабря Киев, Украина

Министерство цифровой трансформации тестирует новую функцию: выписки из Единого государственного реестра (ЕГР) предприниматели смогут получить через портал «Дия».
«Раньше, чтобы получить эту выписку, нужно было идти в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), платить админсбор 120 гривен и ждать документ 24 часа», – подчеркнули в Минцифры.
Федоров напомнил, что выдержка из ЕГР подтверждает, что человек занимается или занимался бизнесом раньше. Также он нужен для участия в тендере, заключения договора и получения банковских услуг.
 
Что изменится:
  • выписку можно будет получить на портале «Дия» онлайн без визитов в госучреждения;
  • будет стоить функция 90 гривен вместо 120;
  • можно оплатить картой сразу на портале.
Кто может принять участие в тестировании:
  • те, кто есть или были предпринимателями;
  • имеют электронную подпись.