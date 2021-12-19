Предотвращение детских суицидов: в Киеве заработала горячая линия помощи родителям

Во избежание детских суицидов, в Святошинском районе столицы начала работу "горячая линия", куда родители могут обратиться за помощью, в случае необычного поведения ребенка.
Об этом сообщает Святошинская РГА.
По словам чиновников, обратиться на горячую линию ☎️424-20-09 за помощью возможно в следующих случаях:
- если взрослые заметили странное поведение детей;
- когда ребенок попал под постороннее воздействие, которое может отразиться на психике;
- если в телефоне подростка нашли что-то странное.
Планируют ли начать такие же проекты в других районах столицы, пока неизвестно.
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