Предотвращение детских суицидов: в Киеве заработала горячая линия помощи родителям

10:08 16 Март Киев, Украина

Во избежание детских суицидов, в Святошинском районе столицы начала работу "горячая линия" , куда родители могут обратиться за помощью, в случае необычного поведения ребенка.



Об этом сообщает Святошинская РГА.



По словам чиновников, обратиться на горячую линию ☎️424-20-09 за помощью возможно в следующих случаях:

если взрослые заметили странное поведение детей;

когда ребенок попал под постороннее воздействие, которое может отразиться на психике;

если в телефоне подростка нашли что-то странное.

"Вы можете сообщить оператору факты, которые настораживают и дают подозрения, а привлеченные специалисты предоставят вам профессиональную консультацию, конкретные советы, помогут разобраться в ситуации, направят в соответствующие службы (психологам, социальных педагогам, представителям киберполиции) для необходимого реагирования", - отметили в РГА.

Планируют ли начать такие же проекты в других районах столицы, пока неизвестно.