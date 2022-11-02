Предложат только проживание: Ирландия урезает помощь беженцам из Украины

18:33 02 ноября Киев, Украина

Правительство Ирландии приняло решение урезать помощь украинским беженцам, теперь им будет предоставлять только жилье, а питание и повседневные расходы необходимо будет оплачивать из своих соцвыплат.





Сообщается, что с февраля в Ирландию прибыло 56 тысяч беженцев из Украины: тысячи детей учатся в школах, а более 10 тысяч украинцев уже работают.



К осени в стране назрел кризис доступного жилья из-за нарастающего количества беженцев, поэтому правительство ищет способы ускорить переселение украинских беженцев из гостиниц в постоянное жилье. При этом некоторые украинцы не соглашаются переселяться из городов, где они успели найти работу и оформить детей в школы.



Поэтому предполагается, что в будущем бесплатное проживание в гостиницах не будет включать в себя питание, чтобы люди ради него не отказывались от альтернативного жилья.



Министры обсуждают план, чтобы предлагать беженцам только один вариант соответствующего жилья, а после отказа от него не предлагать другие места для проживания.



Сообщается, что для поощрения ирландских семей за прием украинских беженцев выплаты им увеличат вдвое - с 400 до 800 евро, эту сумму будут выплачивать с 1 декабря.



Кроме того, запланированы дополнительные меры: Об этом сообщает Irish Examiner.Сообщается, что с февраля в Ирландию прибыло 56 тысяч беженцев из Украины: тысячи детей учатся в школах, а более 10 тысяч украинцев уже работают.К осени в стране назрел кризис доступного жилья из-за нарастающего количества беженцев, поэтому правительство ищет способы ускорить переселение украинских беженцев из гостиниц в постоянное жилье. При этом некоторые украинцы не соглашаются переселяться из городов, где они успели найти работу и оформить детей в школы.Поэтому предполагается, что в будущем бесплатное проживание в гостиницах не будет включать в себя питание, чтобы люди ради него не отказывались от альтернативного жилья.Министры обсуждают план, чтобы предлагать беженцам только один вариант соответствующего жилья, а после отказа от него не предлагать другие места для проживания.Сообщается, что для поощрения ирландских семей за прием украинских беженцев выплаты им увеличат вдвое - с 400 до 800 евро, эту сумму будут выплачивать с 1 декабря.Кроме того, запланированы дополнительные меры:

создание общественного фонда на 50 млн. евро для помощи беженцам на местах;

расширение программы быстрого строительства и ремонта жилых помещений;

максимальное увеличение количества доступных мест за счет размещения в общежитиях;

новый поиск свободных домов.

Посольство Украины в Ирландии сообщило, что Ирландия не гарантирует предоставление жилья беженцам. В настоящее время в предоставленном государством жилье проживают 43 тысяч украинцев.

"Ирландия продолжает оказывать временную защиту гражданам Украины. В то же время, ирландская сторона не гарантирует предоставление бесплатного жилья по прибытии в страну на сегодняшний день. При планировании перемещения в Ирландию просим учесть все риски остаться без временного жилья в ближайшей перспективе", - говорится на странице ведомства.

Украинцев также предупреждают: стоит учитывать, что аренда жилья крайне проблематична в Ирландии, учитывая нехватку предложений на рынке недвижимости.