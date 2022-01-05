Празднование Дня Независимости завершилось без эксцессов

20:23 24 Август Киев, Украина

По данным Нацполиции, мероприятия в честь Дня Независимости Украины прошли спокойно и без нарушений общественного порядка.



В частности, подразделения Министерства внутренних дел обеспечили В частности, подразделения Министерства внутренних дел обеспечили безопасность во время этих мероприятий, участие в них приняли около 20 тысяч граждан. В частности, к обеспечению безопасности привлекли работников НПУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих Национальной гвардии.

"По информации правоохранителей, только в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 000 человек. Их безопасность обеспечивали 4,5 тысячи правоохранителей", - указано в сообщении.

Силовики подчеркивают, что все массовые мероприятия в столице прошли спокойно, и правонарушений допущено не было.