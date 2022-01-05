Празднование Дня Независимости завершилось без эксцессов

По данным Нацполиции, мероприятия в честь Дня Независимости Украины прошли спокойно и без нарушений общественного порядка.
В частности, подразделения Министерства внутренних дел обеспечили безопасность во время этих мероприятий, участие в них приняли около 20 тысяч граждан. В частности, к обеспечению безопасности привлекли работников НПУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих Национальной гвардии.
Силовики подчеркивают, что все массовые мероприятия в столице прошли спокойно, и правонарушений допущено не было.
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