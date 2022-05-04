Праздник на костях: в центре Мариуполя разбирают завалы, чтобы устроить «парад»

Оккупанты за еду заставляют мариупольцев разбирать завалы на центральных улицах, а также убирать тела убитых и неразорванные российские боеприпасы.
Об этом сообщили в Главном управленим разведки.
Ответственный за «парад» – первый заместитель главы администрации президента россии Сергей Кириенко. Он уже прибыл в Мариуполь. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.
Ответственный за «парад» – первый заместитель главы администрации президента россии Сергей Кириенко. Он уже прибыл в Мариуполь. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.
Сейчас в россии проходит широкомасштабная пропагандистская кампания – людям покажут сюжеты о «радости» местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки этих материалов, Мариуполь посетили пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.
Мариуполь – это Украина! За все свои злодеяния оккупанты обязательно поплатятся!
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии