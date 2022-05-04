Праздник на костях: в центре Мариуполя разбирают завалы, чтобы устроить «парад»

12:22 04 мая Киев, Украина

Оккупанты за еду заставляют мариупольцев разбирать завалы на центральных улицах, а также убирать тела убитых и неразорванные российские боеприпасы.

Об этом сообщили в Главном управленим разведки.



Ответственный за «парад» – первый заместитель главы администрации президента россии Сергей Кириенко. Он уже прибыл в Мариуполь. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

"Основная задача – подготовка «торжественных мероприятий» 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации военного парада.Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром «торжеств». С этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных русских боеприпасов", - говорится в сообщении.

Сейчас в россии проходит широкомасштабная пропагандистская кампания – людям покажут сюжеты о «радости» местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки этих материалов, Мариуполь посетили пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.



Мариуполь – это Украина! За все свои злодеяния оккупанты обязательно поплатятся!