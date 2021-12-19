Правозащитники запустили платформу для свидетелей домашнего насилия

16:21 06 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Пользователей платформы погружают в типичные ситуации насилия дома и на улице и предлагают выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от того, какие реакции были выбраны, на сайте разъясняют, было ли поведение свидетелей корректным. Международная правозащитная организация Amnesty International презентовала интерактивную платформу "Гаджеты видят" , которая обучает правильной последовательности действий потенциальных свидетелей домашнего насилия.Об этом сообщили в пресс-службе организации.Пользователей платформы погружают в типичные ситуации насилия дома и на улице и предлагают выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от того, какие реакции были выбраны, на сайте разъясняют, было ли поведение свидетелей корректным.

“Несмотря на высокий уровень домашнего насилия в Украине и масштабные информационные кампании для огласки этой проблемы, большинство украинцев и украинок все еще не знают, как реагировать, если они стали свидетелями насилия. Поэтому чаще всего соседи или прохожие не вмешиваются в конфликты между партнерами или родственниками, поэтому пострадавшие лица теряют возможность получить помощь и остаются один на один с проблемой. Нам важно достучаться до каждого и каждой донести мысль, что насилие – это не частное дело, а проблема целой страны. И пока мы будем молчать и игнорировать ее – перемены не произойдут. На самом же деле каждая и каждый из нас может сделать простой шаг, чтобы сделать жизнь в нашей стране более безопасной”, – отметила Оксана Покальчук , директор Amnesty International в Украине.

В целом организация рекомендует свидетелям совершить такие действия:



1) Если нет риска для здоровья, попытать вмешаться в ситуацию, сохраняя спокойствие, если рядом есть люди, привлечь их внимание.

2) Вызвать полицию, четко изложив ситуацию с и скоординировать правоохранителей, где именно происходит правонарушение.

3) После вызова правоохранительных органов, оставаться с пострадавшим.

4) Вызвать скорую помощь, если необходима их помощь.

5) При возможности сделать фото/видео фиксацию насильственные действия, которые впоследствии могут быть использованы, как доказательства.

6) Проконтролировать действия полиции. Записать имя и номер жетона правоохранителей, прибывших по вызову. Полицейские должны провести проверку, а при наличии улик – оформить админпротокол.

7) Позвонить по телефону на 116 123 – круглосуточную национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, если полиция отказывается проникать в квартиру потерпевших, документировать факты насилия или выписывать запретительное предписание.

8)Если среди пострадавших есть дети, кроме полиции, следует вызвать органы опеки и попечительства или управления по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка.



Amnesty International – всемирное движение, объединяющее около 10 миллионов людей из более чем 150 стран и регионов, выступающих за прекращение грубых нарушений прав человека. Amnesty International стремится обеспечить каждому человеку возможность пользоваться всеми правами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека и в других международных правозащитных документах.