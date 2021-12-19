Правозащитники запустили платформу для свидетелей домашнего насилия

Международная правозащитная организация Amnesty International презентовала интерактивную платформу "Гаджеты видят", которая обучает правильной последовательности действий потенциальных свидетелей домашнего насилия.
Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Пользователей платформы погружают в типичные ситуации насилия дома и на улице и предлагают выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от того, какие реакции были выбраны, на сайте разъясняют, было ли поведение свидетелей корректным.
Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Пользователей платформы погружают в типичные ситуации насилия дома и на улице и предлагают выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от того, какие реакции были выбраны, на сайте разъясняют, было ли поведение свидетелей корректным.
В целом организация рекомендует свидетелям совершить такие действия:
1) Если нет риска для здоровья, попытать вмешаться в ситуацию, сохраняя спокойствие, если рядом есть люди, привлечь их внимание.
2) Вызвать полицию, четко изложив ситуацию с и скоординировать правоохранителей, где именно происходит правонарушение.
3) После вызова правоохранительных органов, оставаться с пострадавшим.
4) Вызвать скорую помощь, если необходима их помощь.
5) При возможности сделать фото/видео фиксацию насильственные действия, которые впоследствии могут быть использованы, как доказательства.
6) Проконтролировать действия полиции. Записать имя и номер жетона правоохранителей, прибывших по вызову. Полицейские должны провести проверку, а при наличии улик – оформить админпротокол.
7) Позвонить по телефону на 116 123 – круглосуточную национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, если полиция отказывается проникать в квартиру потерпевших, документировать факты насилия или выписывать запретительное предписание.
8)Если среди пострадавших есть дети, кроме полиции, следует вызвать органы опеки и попечительства или управления по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка.
Amnesty International – всемирное движение, объединяющее около 10 миллионов людей из более чем 150 стран и регионов, выступающих за прекращение грубых нарушений прав человека. Amnesty International стремится обеспечить каждому человеку возможность пользоваться всеми правами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека и в других международных правозащитных документах.
1) Если нет риска для здоровья, попытать вмешаться в ситуацию, сохраняя спокойствие, если рядом есть люди, привлечь их внимание.
2) Вызвать полицию, четко изложив ситуацию с и скоординировать правоохранителей, где именно происходит правонарушение.
3) После вызова правоохранительных органов, оставаться с пострадавшим.
4) Вызвать скорую помощь, если необходима их помощь.
5) При возможности сделать фото/видео фиксацию насильственные действия, которые впоследствии могут быть использованы, как доказательства.
6) Проконтролировать действия полиции. Записать имя и номер жетона правоохранителей, прибывших по вызову. Полицейские должны провести проверку, а при наличии улик – оформить админпротокол.
7) Позвонить по телефону на 116 123 – круглосуточную национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, если полиция отказывается проникать в квартиру потерпевших, документировать факты насилия или выписывать запретительное предписание.
8)Если среди пострадавших есть дети, кроме полиции, следует вызвать органы опеки и попечительства или управления по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка.
Amnesty International – всемирное движение, объединяющее около 10 миллионов людей из более чем 150 стран и регионов, выступающих за прекращение грубых нарушений прав человека. Amnesty International стремится обеспечить каждому человеку возможность пользоваться всеми правами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека и в других международных правозащитных документах.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии