Правозащитники отметили ряд положительных сдвигов в соблюдении прав ЛГБТ в Украине

13:46 11 Февраль Киев, Украина





Об этом шла речь в ходе онлайн-презентации отчета "Объединенные против насилия".



Среди положительных сдвигов также то, что в Украине отменен дискриминационный запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.



Кроме того, пишут в отчете, в феврале 2021 года Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела "Маймулахин и Марков против Украины". Это один из двух исков, поданных еще в 2014 году. В нем истцы жалуются на нарушение их прав из-за отсутствия в Украине правовой возможности заключать однополые гражданские браки. Правозащитники ожидают, что суд установит факт такого нарушения, и эта практика изменится.



В отчете отмечают, что впервые в истории Украины на высшем политическом уровне "были даны конкретные обещания в сфере защиты прав ЛГБТ". Речь идет о встрече президентов Украины и США, по итогам которой государства подписали Хартию стратегического партнерства Украина – США: Правозащитники ЛГБТ в своем ежегодном отчете отметил ряд положительных сдвигов по правам ЛГБТ в Украине. В частности, то, что правоохранители стали более активно защищать публичные меры по правам ЛГБТ от нападений, а Министерство внутренних дел разработало законопроект о криминализации преступлений ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ).Об этом шла речь в ходе онлайн-презентации отчета "Объединенные против насилия".Среди положительных сдвигов также то, что в Украине отменен дискриминационный запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.Кроме того, пишут в отчете, в феврале 2021 года Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела "Маймулахин и Марков против Украины". Это один из двух исков, поданных еще в 2014 году. В нем истцы жалуются на нарушение их прав из-за отсутствия в Украине правовой возможности заключать однополые гражданские браки. Правозащитники ожидают, что суд установит факт такого нарушения, и эта практика изменится.В отчете отмечают, что впервые в истории Украины на высшем политическом уровне "были даны конкретные обещания в сфере защиты прав ЛГБТ". Речь идет о встрече президентов Украины и США, по итогам которой государства подписали Хартию стратегического партнерства Украина – США:

"Украина и Соединенные Штаты подтверждают важность выявления уважения прав человека и основополагающих свобод в соответствии с международными обязательствами и обязанностями, а также борьбы с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией, в том числе против ромов и ЛГБТ", - говорится в документе.

Однако сейчас, констатируют авторы отчета, представители органов государственной власти в Украине практически не затрагивают вопросы ЛГБТ в своих выступлениях и заявлениях: избегают как поддержки, так и осуждения гомофобных

высказываний или призывов своих коллег и общественных деятелей.

Сохранилась в прошлом году и тенденция к уменьшению количества гомофобных решений и обращений местных советов:

"Местные советы почти прекратили принимать явно противозаконные решения об ограничении ЛГБТ+ мер на их территории и призывать центральную власть к запрету "пропаганды гомосексуализма" - теперь в их обращениях речь идет преимущественно об отказе от ратификации Стамбульской конвенции и продвижении "гендерной идеологии", любые шаги по защите интересов ЛГБТ+ людей”, – пишут в отчете.

Вспомнили в нем и о "скандале вокруг будущего кинофильма "Мой юный принц". Ряд депутатов, религиозных и консервативных организаций возмутился тем, что ленту, которая касается ЛГБТ-тематики, поддержало Государственное агентство по кино и требовали, чтобы финансирование отменили. Представители органа одновременно заявили, что “согласно Конституции, одним из основных принципов государственной политики в сфере культуры является обеспечение свободы творчества, что соблюдение равных прав и возможностей, основанное на принципах многообразия и равенства”.



Однако полиция в 2021 году в целом эффективно защищала участников публичных ЛГБТ-мероприятий от нападения агрессивных оппонентов, в практике расследования преступлений ненависти и других нарушений этой группы людей не произошло заметных изменений.

“Проблема гомофобной и трансфобной агрессии действительно актуальна для украинского ЛГБТ-сообщества: количество и агрессивность нападений на ЛГБТ-мероприятия и организации в последние годы только увеличивается во всех городах, где заметна ЛГБТ-активность. Эффективность полицейского расследования всех этих случаев близка к нулевой", – констатируют в отчете.

В то же время, положительными шагами со стороны полиции и прокуратуры в документе называют поддержку принятия законопроекта #5488, который должен криминализировать преступления ненависти по признаку СОГИ.

"Однако адвокационные усилия правоохранительных органов Украины по принятию этого документа Верховной Радой пока кажутся нам слишком мало заметными и недостаточными, чтобы преодолеть сопротивление религиозного лобби", - отмечают авторы отчета.

Что касается позиции украинских церквей, как "наибольшего противника равенства для ЛГБТ", то в 2021 году они, по наблюдениям правозащитников, "очень редко высказывались по поводу этого вопроса". В то же время религиозные деятели "сосредоточились на непубличном лоббировании своих интересов на встречах с чиновниками и политиками", считают авторы отчета: