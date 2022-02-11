Правозащитники отметили ряд положительных сдвигов в соблюдении прав ЛГБТ в Украине

Правозащитники ЛГБТ в своем ежегодном отчете отметил ряд положительных сдвигов по правам ЛГБТ в Украине. В частности, то, что правоохранители стали более активно защищать публичные меры по правам ЛГБТ от нападений, а Министерство внутренних дел разработало законопроект о криминализации преступлений ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ).
Об этом шла речь в ходе онлайн-презентации отчета "Объединенные против насилия".
Среди положительных сдвигов также то, что в Украине отменен дискриминационный запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.
Кроме того, пишут в отчете, в феврале 2021 года Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела "Маймулахин и Марков против Украины". Это один из двух исков, поданных еще в 2014 году. В нем истцы жалуются на нарушение их прав из-за отсутствия в Украине правовой возможности заключать однополые гражданские браки. Правозащитники ожидают, что суд установит факт такого нарушения, и эта практика изменится.
В отчете отмечают, что впервые в истории Украины на высшем политическом уровне "были даны конкретные обещания в сфере защиты прав ЛГБТ". Речь идет о встрече президентов Украины и США, по итогам которой государства подписали Хартию стратегического партнерства Украина – США:
Об этом шла речь в ходе онлайн-презентации отчета "Объединенные против насилия".
Среди положительных сдвигов также то, что в Украине отменен дискриминационный запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови.
Кроме того, пишут в отчете, в феврале 2021 года Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела "Маймулахин и Марков против Украины". Это один из двух исков, поданных еще в 2014 году. В нем истцы жалуются на нарушение их прав из-за отсутствия в Украине правовой возможности заключать однополые гражданские браки. Правозащитники ожидают, что суд установит факт такого нарушения, и эта практика изменится.
В отчете отмечают, что впервые в истории Украины на высшем политическом уровне "были даны конкретные обещания в сфере защиты прав ЛГБТ". Речь идет о встрече президентов Украины и США, по итогам которой государства подписали Хартию стратегического партнерства Украина – США:
Однако сейчас, констатируют авторы отчета, представители органов государственной власти в Украине практически не затрагивают вопросы ЛГБТ в своих выступлениях и заявлениях: избегают как поддержки, так и осуждения гомофобных
высказываний или призывов своих коллег и общественных деятелей.
Сохранилась в прошлом году и тенденция к уменьшению количества гомофобных решений и обращений местных советов:
Вспомнили в нем и о "скандале вокруг будущего кинофильма "Мой юный принц". Ряд депутатов, религиозных и консервативных организаций возмутился тем, что ленту, которая касается ЛГБТ-тематики, поддержало Государственное агентство по кино и требовали, чтобы финансирование отменили. Представители органа одновременно заявили, что “согласно Конституции, одним из основных принципов государственной политики в сфере культуры является обеспечение свободы творчества, что соблюдение равных прав и возможностей, основанное на принципах многообразия и равенства”.
Однако полиция в 2021 году в целом эффективно защищала участников публичных ЛГБТ-мероприятий от нападения агрессивных оппонентов, в практике расследования преступлений ненависти и других нарушений этой группы людей не произошло заметных изменений.
Однако полиция в 2021 году в целом эффективно защищала участников публичных ЛГБТ-мероприятий от нападения агрессивных оппонентов, в практике расследования преступлений ненависти и других нарушений этой группы людей не произошло заметных изменений.
В то же время, положительными шагами со стороны полиции и прокуратуры в документе называют поддержку принятия законопроекта #5488, который должен криминализировать преступления ненависти по признаку СОГИ.
Что касается позиции украинских церквей, как "наибольшего противника равенства для ЛГБТ", то в 2021 году они, по наблюдениям правозащитников, "очень редко высказывались по поводу этого вопроса". В то же время религиозные деятели "сосредоточились на непубличном лоббировании своих интересов на встречах с чиновниками и политиками", считают авторы отчета:
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